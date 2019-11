Différend avec Baidy Agne : La vidéo de l’agression de Samba Niang Le golfeur professionnel Samba Niang a été arrêté mercredi dernier par la gendarmerie pour injures et diffamation contre monsieur Baidy Agne, président de la Fédération sénégalaise de golf. Toutefois, il semble qu’il y ait eu un précédent entre les deux hommes.

La scène s’est déroulée lors de la cérémonie de remise du prix de l'Open du Sénégal, le 17 novembre 2019. Dans une vidéo de son discours publiée sur sa page Facebook, on voit les deux hommes se disputer, alors que le golfeur tenait le micro.

Samba Niang accuse Baidy Agne de mauvaise gestion de la fédé et considère l’équipe fédérale comme illégale. il soutient que Baïdy Agne était en état d'ivresse quand il l'attaquait.



