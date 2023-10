Difficultés à la rentrée des classes: Le SAEMSS tape déjà du poing sur la table et met en garde le gouvernement Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 19:13 | | 0 commentaire(s)| La rentrée des classes est prévue ce 5 octobre, mais les difficultés pointent déjà. En effet, le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS) tape du poing sur la table et met en garde le gouvernement. Le SAEMSS dénonce un manque de concertation et prédit une année scolaire perturbée. Selon Tamsir Bakhoum, secrétaire général en charge des revendications, "c’est une rentrée qui, nous pensons, risque d’être très mouvementée. Dans la mesure où il y a beaucoup de difficultés que nous avons notées sur le terrain. D’abord, certains établissements sont toujours sous les eaux de pluie, d’autres ne sont pas désherbés, entre autres problèmes. "Pour rappel, cette année, il n’y a pas eu de concertation pour la préparation de la rentrée."



