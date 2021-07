Difficultés dans le secteur du Commerce : L’ACIS demande la tenue d’un conseil interministériel.

Hausse du coût du fret, retard des conteneurs, concurrence étrangère déloyale, telles sont les difficultés qui ont motivé L’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (ACIS) à tenir un point de presse ce mardi 13 Juillet.



La rareté de certains produits et la hausse considérable des prix sont par ailleurs, les conséquences de ces problèmes que les membres de l’ACIS dénoncent outre le laxisme de l’État face à ce dossier qui traîne depuis longtemps sur la table des autorités. Ceci ayant un impact direct sur le quotidien des sénégalais, notamment à la veille de la Tabaski, les membres de l’ACIS demandent solennellement au Chef de l’État, l’organisation d’un conseil interministériel sur la question afin de régler cette situation de manière définitive.



Au micro de Dakaractu, Abdourahmane Syll, le secrétaire général de ladite association revient en détails sur les tenants de cette énième sortie. Rappelant toutefois que s'ils n’obtenaient pas gain de cause, ils passeront à la vitesse supérieure...

