Difficultés de la Senelec, du TER, salaires des fonctionnaires: L'État débloque près de 100 milliards FCfa Les difficultés de trésorerie de la Senelec à qui l’Etat doit 247 milliards FCfa, sont en phase d’être résolues. Du moins si l’on en croit "Libération", qui affirme que L’Etat a débloqué 35 milliards FCfa pour sécuriser la Société nationale d'électricité (Senelec) et lui éviter la rupture de stock de fuel.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, souligne le journal, le ministère des Finances et du Budget a payé la totalité de la dette due aux fournisseurs dans le cadre du Train express régional (Ter).



L’Etat a également payé les salaires des fonctionnaires et les pensions depuis quelques jours, en direction de la fête de la Tabaski, affirme la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos