Difficultés de la pêche: Le problème, semble-t-il, est beaucoup plus profond Après la publication des problèmes de la pêche, exposés par des pêcheurs sénégalais, établis en Gambie. Une précision a été apportée par un connaisseur dans le domaine, bien au coeur des réalités de l’attribution des licences de pêche étrangères. Il s’inscrit complètement en faux, tout en estimant que c'est très réducteur de dire que, c'est à cause des licences de pêche dans le secteur de la pêche industrielle qui en est la cause.

L’expert dans ce domaine renseigne que le Sénégal est le pays dans la sous région maritime qui octroie le moins de licences, comparé aux autres pays. Seulement, il exhorte les autorités du ministère de la pêche à communiquer davantage.



A retenir, le Président de la République, souligne-t-il, a demandé depuis 2 ans la tenue d'un Conseil Présidentiel sur la pêche (Revisiter les différents communiqués des Conseils des ministres à ce propos). Il se demande pourquoi ce Conseil ne s'est pas toujours tenu.



Il a également soutenu que le Sénégal dispose de 20000 pirogues pour la pêche artisanale. Ce qui est énorme ! « Aucun pays de la sous région ne dispose d'un parc aussi, important qui dépasse les possibilités de pêche de de notre zone maritime. C'est un secteur que je maîtrise parfaitement. L'autre problème, c'est une organisation patronale de la pêche industrielle qui manipule certains acteurs de la pêche artisanale en leur disant que la rareté du poids est due aux licences de pêche. Ce qui est archi faux! », se démarque-t-il.



L’auteur de cette précision reconnaît que le Président Macky Sall à beaucoup fait pour ce secteur. Encore une fois, il demande au ministère des pêches de beaucoup communiquer.



