Diffusion de fausses nouvelles: Adama Fall placé sous mandat de dépôt

Le chroniqueur Adama Fall, membre de l’Alliance pour la République (Apr) à la Médina, a été finalement placé sous mandat de dépôt, ce lundi 24 février 2025, selon "leSoleil-sn". Déféré au parquet pour diffusion de fausses nouvelles, il passera la nuit à la prison de Rebeuss, en attendant son procès prévu le mercredi 26 février devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Lors d’une émission télévisée, Adama Fall avait affirmé que le gouvernement aurait vendu des voyages vers le Qatar, au prix de 1 500 000 FCfa et que des jeunes ayant déjà versé cette somme, faisaient partie des 1000 personnes sélectionnées. Ces déclarations ont été fermement démenties par le ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, qui les a qualifiées de « fausses informations » et a annoncé son intention de saisir les autorités compétentes, rappelle-t-on dans "leSoleil-sn".



Selon l’article 225 du Code pénal sénégalais, la diffusion de fausses nouvelles est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et d’une amende maximale de 1 500 000 FCfa.



Adama Fall, militant actif de l’Apr, avait déjà été entendu par les enquêteurs en mars 2024, suite à une plainte du député Guy Marius Sagna. Plus récemment, en novembre 2024, il avait été auditionné suite à une plainte de l’actuel ministre du Travail, Abass Fall, avant d’être remis en liberté.