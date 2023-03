Diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrats: Retour de Parquet pour le journaliste Pape Ndiaye Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Pape Ndiaye a fait l’objet d’un retour de parquet. Déféré lundi devant le procureur près le Tribunal de Dakar peu avant 13h, le chroniqueur au groupe de presse Walfadjri va finalement retourner au Commissariat central de Dakar où il devra passer la nuit en attendant de retourner au Tribunal mardi, informe son avocat, […] Le journaliste Pape Ndiaye a fait l’objet d’un retour de parquet. Déféré lundi devant le procureur près le Tribunal de Dakar peu avant 13h, le chroniqueur au groupe de presse Walfadjri va finalement retourner au Commissariat central de Dakar où il devra passer la nuit en attendant de retourner au Tribunal mardi, informe son avocat, Me Moussa Sarr, contacté par lesoleil.sn. Il est poursuivi poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrats ». A noter également que le dossier du présentateur de l’émission “Balance” risque d’être criminalisé. C’est en tout cas ce qu’a demandé le procureur, qui a requis l’ouverture d’une information judiciaire avant de désigner un juge d’instruction. Ce qui pourrait expliquer son retour de Parquet. L’arrestation du journaliste fait suite à un soit-transmis du procureur relatif après sa dernière sortie sur le plateau de Walfadjri, soutenant que « 19 substituts du procureur se seraient opposés au renvoi devant la chambre criminelle » de l’affaire opposant le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, à l’ex-masseuse Adji Sarr. S. G



Source : Source : https://lesoleil.sn/diffusion-de-fausses-nouvelles...

