Digitalisation des systèmes d'état civil africains : le DG de l’ANEC a présenté le modèle du Sénégal à ID4AFRICA

Au dernier jour de la Conférence annuelle de ID4Africa à Nairobi, une session a été organisée sur la digitalisation des systèmes d'état civil africains.



Ainsi, pour aider les pays africains à tirer pleinement parti de la digitalisation, ID4Africa, l'UNICEF, la CEA et OpenCRVS proposent conjointement de développer une plateforme partagée du CRVS africain ou African CRVS Shared Asset (ACSA) à grande échelle. L'ACSA comprendra trois éléments clés : des principes de conception, une solution CRVS numérique et un organe de gouvernance. L'ACSA sera mis à la disposition de tout organisme de gestion du système d’état civil qui en aura besoin.



Au cours du panel organisé à cet effet, le Directeur général de l'Agence nationale de l'Etat civil, M. Aliou Ousmane Sall a présenté le processus de digitalisation de l'état civil au Sénégal lancé par le ministère des collectivités territoriales de l’aménagement et du développement des territoires. La digitalisation, principal moyen de sécurisation et d’accès à l'état civil. Il a cependant indiqué que le problème de la sécurisation de l'état civil doit être réglé partout en Afrique pour garantir des systèmes d'état civil fonctionnels, fiables et sécurisés pour nos pays.

