Dina El Kadry, PDG Alpha Digicrédit: « La fintech révolutionne le crédit immobilier en Afrique » La plateforme Alpha Digicrédit, créée par Dina El Kadry, est une solution réellement innovante, puisque toute personne souhaitant acheter un bien immobilier en Afrique est confrontée à plusieurs problèmes, dont une absence de visibilité sur l’offre de produits existants sur le marché, une méconnaissance du coût réel d’un achat en raison des frais multiples qui y sont associés (notaire, assurance, etc.). Mais également, une ignorance de la capacité réelle d'emprunt auprès des banques et, enfin, la difficulté d’accès au crédit immobilier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme Alpha Digicrédit, lancée en mars 2021, propose des solutions spécifiques à chacune de ces problématiques. « Nous avons, en effet, créé une chaîne de valeur qui rassemble l’ensemble des acteurs impliqués dans un projet immobilier : clients, promoteurs, notaires, banques et assureurs. C’est une plate- forme pionnière en Afrique », a expliqué la fondatrice et présidente, Dina El Kadry.



Ladite plateforme propose une offre complète de biens immobiliers de qualité (appartements, maisons, etc.) grâce aux partenariats conclus avec des promoteurs immobiliers. Ce catalogue digital qui est bien documenté (localisation, photos, vidéos, caractéristiques techniques, etc.), est enrichi en permanence. L’acquéreur potentiel dispose ainsi, d’une visibilité quant à l’offre disponible.



Il peut également s’informer sur les frais d’acquisition évoqués précédemment qui viennent s’ajouter au prix du bien. Un simulateur personnalisé permet de calculer sa capacité d’emprunt bancaire et le montant du prêt auquel il peut avoir droit. « Nous pourrons ainsi lui faire une offre customisée selon sa capacité d’emprunt réelle au regard de la palette de choix dans notre catalogue digital. Toutes ces prestations sont gratuites », informe-t-elle.



Elle précise qu’en matière de crédit, la quasi-totalité du processus d’obtention d’un crédit a été digitalisée. L’utilisateur de la plateforme peut réaliser la demande en ligne. Un chargé de clientèle prend alors contact avec lui et lui propose la meilleure solution de crédit en fonction de ses attentes et de sa situation personnelle. Alpha Digicrédit, indique-t-on, est en mesure de négocier des conditions d’octroi de crédit préférentiel auprès des banques partenaires (durée, taux, etc.) et se charge de l’ensemble des procédures (collecte des documents nécessaires, vérification, etc.). L’utilisateur peut avoir accès à son dossier de crédit dans son espace personnel et y faire le suivi en temps réel. Il n’a plus qu’à signer sa notification d’accord de crédit. « Nous avons mis en place une équipe d’experts, rassemblés en un véritable « guichet unique » qui couvre l’ensemble du cycle d’acquisition d’un bien, depuis la phase de recherche jusqu’au financement. »



Sous ce registre, les utilisateurs bénéficient d’une meilleure information et peuvent donc identifier le produit immobilier, dont ils ont réellement besoin au meilleur prix. En matière de crédit, outre les conditions évoquées précédemment, nous apportons une économie de temps significative. « Nous sommes en mesure de réduire de façon drastique le délai d’obtention à 15 jours au maximum, contre 4 mois en moyenne habituellement. Au total, nous apportons de l’assistance, de la visibilité et une simplification des procédures. Nos clients font une économie à la fois de temps et d’argent. Notre objectif final est de démocratiser l'accès au logement en Afrique pour tous : les résidents et la diaspora dans son ensemble », conclut-elle.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook