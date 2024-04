Dinguiraye : Une collision entre un véhicule et une charette fait 3 morts et 5 blessés Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 23:22 | | 0 commentaire(s)|

Quelques heures après l'accident de ce jeudi, sur la route de Koungheul et qui occasionné 14 morts, une collision entre un véhicule et une charrette s'est produite vers les coups de 22 heures à Dinguiraye (Nioro). Le bilan est de 3 morts et 5 blessés. Le drame s'est produit sur la route de Nioro, plus précisément à hauteur du village de Keur Soulèye Thiam à Dinguiraye. Selon notre source, les victimes ont été transportées par les sapeurs-pompiers au district sanitaire de Dinguiraye. Nous y reviendrons...

