Diokel Gadiaga : « Ousmane Tanor Dieng a vendu le Ps à un vil prix » Le troisième adjoint au maire de Kaolack, proche de Khalifa Sall rejette catégoriquement l’appel aux retrouvailles lancé par le Parti socialiste.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

« Ousmane Tanor Dieng a vendu le Parti socialiste à un vil prix au gré de ses intérêts personnels », a fustigé, sur la RFM, l’ancien secrétaire général de la coordination départementale du Ps à Kaolack, exclu du Parti socialiste pour sa proximité avec l’ancien maire de Dakar. M. Gadiaga a souligné que Khalifa Sall est en prison depuis 2 ans et aucun membre du bureau politique n’est allé le voir à Reubeus. La mère de Khalifa Sall a 100 ans, aucun membre du bureau politique n’est allé à son chevet depuis l’incarcération de Khalifa. Et aujourd’hui ils veulent nous parler de retrouvailles ».

Diokel Gadiaga fustige cet appel et estime plutôt que lui et ses camarades frondeurs incarnent le vrai parti socialiste, celui des valeurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos