Diop Sy perd un terrain de 6.829m²

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Demba Diop alias Diop Sy est un personnage vraiment particulier. Alors qu’il est sur le point de perdre un terrain de 6 829 m², il fait comme s’il n’en a cure. Il se pavane dans les rues de Dakar pour battre campagne en faveur de Macky Sall. Et pourtant, dès le lendemain de l’élection présidentielle, son terrain va être attribué à quelqu’un d’autre.



En effet, sur surenchère du dixième au moins formée par Assane Seck demeurant à Sacré-- Cœur, il sera procédé le lundi 25 février à 8h30 à la vente sur surenchère au dernier et plus offrant enchérisseur des droits réels immobiliers constitués de droit au bail portant sur son terrain d’une superficie de 6 829m², situé à Rufisque nord Hlm Ndeffane.



La mise à prix est fixée à 220 millions de nos francs et les enchères à 5 millions au moins. C’est la Bank of Africa qui a saisi ledit terrain.















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos