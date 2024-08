Diossong (Fatick) : Plus de 250 candidats à l'émigration largués à Bambougare depuis 20 jours Rédigé par leral.net le Lundi 12 Août 2024 à 01:10 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 250 émigrants ont été largués à Bambougare Malick situé dans la commune de Diossong dans le département de Foundiougne (Fatick). Leurs capitaines de pirogue ont tout bonnement disparu dans la nature lorsqu'ils ont senti que leur coup avait foiré selon une source qui s'est confiée à Dakaractu Mbour. Composés d'hommes, de femmes et des adolescents, ils sont restés près de 20 jours subvenenant difficilement à leurs besoins. Certains d'entre eux sont de Sokone, Karang, Toubacouta, Djiffer, Mbour et même de la Gambie. Les sapeurs-pompiers, sont actuellement sur les lieux.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Diossong-Fatick-Plus-de-...

