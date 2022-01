Diouf Sarr met en garde la coalition YAW: " Des posters avec les leaders nationaux pour des élections locales sont inadmissibles..."

Abdoulaye Diouf Sarr a été ce matin à Grand-Médine et Patte d'oie où il a été reçu par l'actuel maire Banda Diop par ailleurs candidat de la coalition BBY dans ladite commune. Accompagnés des militants, ils ont, ensemble, effectué des visites de proximité. L'occasion a été saisie par le candidat de BBY à la ville de Dakar pour dénoncer une tentative de la coalition YAW de préparer une affiche avec les photos des leaders nationaux alors qu'il s'agit d'élections locales.



" Nous avons appris que dans la panique de ceux qui sont en face, ils sont en train de préparer une affiche pour mettre des photos de leurs leaders nationaux" avertit le maire de Yoff.



Et d'ajouter : " Nous leurs demandons de respecter les populations sénégalaises, de faire en sorte que les programmes se fassent sur des considérations locales et que les acteurs qui veulent le mandat au niveau local s’expriment sur la base d’un programme ". Pour Diouf Sarr, " le choix des maires doit se faire sur la base des programmes et sur la base des candidats maires et non afficher des leaders nationaux que sont Déthié Fall, Khalifa Sall, Moustapha Sy Djiamil, Habib Sy. Nous avons cette information mais il est important (de dire) que faire cela, ce n’est pas respecter les populations à la base". Et d'ajouter : " respecter les populations, c’est les laisser choisir librement les candidats qui sont en compétition dans les localités et ne pas déplacer le débat dans des considérations nationales avec des leaders nationaux qui ne sont pas en compétition dans les collectivités territoriales".



Banda Diop,a invité dans la même dynamique les populations à voter doublement pour la ville de Dakar et la commune de Patte d'oie. " Cela va nous permettre d'avoir une politique cohérente. Nous avons constaté que les autres listes n’ont pas de programme. Les seuls gens qui essaient de faire cet exercice nous ont présenté un programme bidon. Leur seul souci c’est d’utiliser la ville de Dakar contre les pouvoirs publics", dit-il.

Source : https://www.exclusif.net/Diouf-Sarr-met-en-garde-l...