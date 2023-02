« Dioumbakh out », l’actrice Maisha bien dans sa peau Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2023 à 20:44 | | 0 commentaire(s)| Meilleure amie de l’actrice Kathy dans la série « Virginie », Maisha, langue pendue, sait trouver les mots pour convaincre son amie.

D’origine peulh, la jeune actrice apparaît sans gène en crop-top jaune et met en avant son nombril. Avec sa beauté nature, elle est une actrice, tik tokkeuse très fréquente sur les réseaux sociaux.



