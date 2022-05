Diourbel - CRD Magal de Serigne Abdoulahat Mbacke Les chefs de services invité à suivre la doctrine du 3e Khalife général des Mourides Le Magal de Serigne Abdoul Ahat Mbacké, le 3ème Khalife général des Mourides sera célébré le 24 ou le 25 mai 2022 à Touba. Le président du comité d’organisation, Serigne Hamsatou Mbacké, au nom de Serigne Sidy Abdoul Ahat Mbacké, déclare : «Serigne Abdoul Ahat Mbacké avait l’habitude de dire que l’homme n’est pas un cheval ou un âne, c’est être humain qu’il faut croire sur parole. Celui qu’on commémore a rendu service à la nation sénégalaise. Il mérite qu’on lui rende la monnaie. Nous voulons le célébrer ensemble car sa devise était la vérité et la droiture». Sud quotidien

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mai 2022 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Et il poursuit : «nous devons suivre les pas de Serigne Abdoul Ahat Mbacké. Nous invitons tous les talibés à venir commémorer le jour-j». L’adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, Omar Ndiaye, a demandé à la Senelec de mettre la ville de Touba hors délestage pendant 4 jours c’est-dire deux jours avant le magal, le jour-j et le lendemain ; mais aussi de procéder au remplacement d’une cinquantaine de poteaux électriques en état de moisissure à Touba Bélel.



Il invite le service du commerce à contrôler les prix des denrées alimentaires mais aussi les stocks. En ce qui concerne la couverture sanitaire, il y aura 12 postes de sante avancés au plus tard le 23 mai. Une réunion d’évaluation est prévue le 17 mai prochain à Mbacké, pour apprécier l’état d’avancement des différents engagements.



En ce qui concerne le volet hydraulique, le comité d’organisation du magal a fait une expression de besoins de 10 camions citernes et de 15 bâches ; alors que le nombre de camions citernes disponibles au niveau de la région de Diourbel est de 3.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook