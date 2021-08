Diourbel/Fraude au bac: Déguisé en femme, il passe l'examen à la place de sa...copine Une scène incroyable, mais vrai, s'est passée ce samedi vers 17 heures dans un centre d'examen du baccalauréat au quartier Ndayane à Diourbel. Un jeune homme âgé de 22 ans s'est déguisé en femme pour passer l'épreuve d'anglais à la place d'une candidate.

Le présumé fraudeur K. M avait réussi à tromper la vigilance de tout le monde grâce à son travestisme féminin et son comportement dans la salle.



Mais il a été démasqué finalement en plein examen. Le jeune homme a été aussitôt arrêté et embarqué au commissariat central de Diourbel. Sans désemparer, les éléments du commissaire Mor Ngom ont cueilli également la candidate qui a laissé K.M faire l'examen à sa place.



Les deux mis en cause sont actuellement en garde-à-vue dans les locaux de la police, d'après nos sources proches du dossier. K.M est poursuivi pour usurpation d’identité et fraude à l'examen. Et la candidate est visée pour complicité dans cette affaire à la fois insolite drôle.







