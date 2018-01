Diourbel: Il vole le téléphone de l'Imam qui l'avait converti à l'Islam

L'imam Ratib de la grande mosquée de Grand-Diourbel a été victime de vol. Un certain Jean-Pierre Sagna, qui faisait semblant de se convertir à l'Islam, a profité de la naïveté du religieux pour lui soustraire son téléphone portable et disparaître dans la nature. Une plainte a été déposée contre lui.



Pour réussir à bénéficier de la confiance de l'imam Ratib de la grande mosquée de Grand-Diourbel pour le dépouiller de ses biens, Jean-Pierre Sagna a prétexté vouloir se convertir à l'Islam. Il y a déjà six mois, Jean-Pierre Sagna est venu voir le religieux pour lui faire part de sa décision de se convertir à la religion musulmane. Enthousiaste à cette idée, l'imam Ratib l'a accueilli dans son domicile, les bras et le cœur ouverts. Après l'avoir converti à la fin de la prière du vendredi, Chérif Hamidou Ba lui a offert un boubou et l'a couvert de cadeaux. Mais, il y a quelques jours, Jean-Pierre Sagna est revenu sur ses pas, convaincu de pouvoir tromper l'imam Ratib une deuxième fois. Et il est encore arrivé à ses fins. Lorsque l’Imam Chérif Hamidou Ba a commencé à douter de lui, il lui fait croire que ce n'était pas lui, mais plutôt son grand-frère qui était venu se convertir il y a six mois. Pour prouver sa bonne foi, il demande à l’Imam de lui prêter son téléphone pour qu'il appelle son grand-frère afin qu'il parle directement avec lui. Quand Chérif Hamidou Ba lui prête son téléphone portable, Jean-Pierre Sagna fait mine d'aller acheter du crédit à la boutique du quartier et disparaît dans la nature. C'est la dernière fois que l'imam Ratib l'a vu. Dépité, le religieux a fini par porter plainte hier lundi au commissariat urbain de Diourbel. Le malfaiteur Jean-Pierre Sagna qui, selon certains témoignages, n'en serait pas à son coup d'essai, est activement recherché pour vol.