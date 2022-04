Diourbel : Les femmes plébiscitent Mme Sadio Diakhaté et la veulent encore comme députée Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Avril 2022 à 20:17 | | 0 commentaire(s)| Les femmes des onze (11) communes du département de Diourbel ont plébiscité l'honorable députée, Sadio Diakhaté et portent sa candidature pour un second mandat. Selon ces braves femmes rurales, leur leader politique est un modèle dans le landerneau politique. Fidèle au Président Macky Macky Sall, elle traduit fidèlement sa politique sociale et elle est très proche des populations ainsi que des couches vulnérables.



Accueil Envoyer à un ami Partager