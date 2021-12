Diourbel Locales 2022: Dame Diop choisit Saër Diop comme son Directeur de campagne

Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l'Insertion, Dame Diop a pris une forte décision en cooptant le Directeur général de l'AEME comme son Directeur de campagne pour les prochaines échéances municipales de janvier 2022.



L'élu est un habitant de Diourbel, plus précisément au quartier de Cheikh Anta et fait partie de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY)



Pour rappel, le ministre de l'Emploi est investi pour être le candidat de la coalition de Benno Bokk Yaakaar (BBY) et depuis il n'a cessé de multiplier les actions d'envergure, en recrutant de grosses pointures de la vie politique à Diourbel et un peu partout.