Diourbel-Matchs de football «truqués» : Quatre équipes écopent de 5 ans de suspension Les décisions sont tombées . Les quatre équipes de la division 5, plus connue sous le vocable de championnat régionale de Diourbel, ont écopé de 5 ans de suspension pour combine. Il s’agit de l’Uadb, Woguine, Ndayane et Médinatoul accusé de combines de matchs. Des dirigeants ainsi que des joueurs ont été aussi sanctionnés.



A noter que ces matchs comptaient pour la 14ème et dernière jour¬née de la poule B du championnat régional senior. Lors de ces confrontations, le club de Ndayane (2ème, 21 pts+8) s’était imposé sur le score sans appel de 17-0 face à Médinatoul au stade Ely Manel Fall. Et Woguine, le leader de la poule B (21 pts+9), avait battu par 27 buts à 0 l’Université Alioune Diop de Bambey qui était classée 3ème. Le match s’était déroulé au terrain du Centre national de recherches agricole (Cnra) de Bambey. A la pause, Ndayane menait par 1-0, alors Woguine avait fait un match nul vierge.



La Commission de discipline de la Ligue régionale de football a statué sur les matchs de la 14ème et dernière journée de la poule B du championnat régional de Diourbel (D5). Dans son PV n° 009 du 21 juin 2023, la commission présidée par Mamadou Sarr a suspendu pour 5 ans les équipes de l’Uadb (Université Alioune Diop de Bambey), de Woguine, de Ndayane et de Médinatoul, toutes trois de la commune de Diourbel. A ces quatre équipes, il est infligé une amende d’un million de FCFA.



Il est interdit aux entraineurs de l’équipe de football de Médinatoul Thierno Karé, de Woguine, de l’Uadb et Ndayane d’exercer toute activité liée au football. La même sanction est infligée à Ngouda Ndiaye, officiel de l’Uadb.



Le secrétaire général de Woguine et le secrétaire administratif de Ndayane, qui sont par ailleurs des délégués fédéraux, sont suspendus pour une durée de deux années. Le président de Ndayane est suspendu pour une durée d’un an.



Quant au président de Uadb et au manager général de Woguine, ils ont été avertis. Décision motivée par les textes de la Fsf



Les membres de la Commission de discipline disent avoir motivé leur décision en s’appuyant sur les textes de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Textes qui interdisent toute combine lors d’un match de football. Des joueurs des quatre équipes sont sanctionnés et suspendus pour une durée d’un an.



A l’éclatement de cette affaire, un joueur de Médinatoul, sous l’anonymat, a confié : «Le match, contrairement à ce qui a été dit, n’a pas été tru¬qué. Ndayane a été supé¬rieur et nous a battus. S’il y a combine, ce n’est pas à notre niveau.»



Certains dirigeants ont décidé de faire appel de cette décision. La Ligue régionale de football est attendue par les différents acteurs pour se prononcer sur cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours dans le milieu du football. Si certains voient les sanctions lourdes, d’autres estiment que « les membres de la commission ont été très indulgents », prônant même la radiation.

