Diourbel : Pape Modou Fall décapite la coalition du Maire sortant, Malick Fall Coup de tonnerre dans les rangs de Wallu Sénégal. Malo Bâ, responsable politique du PDS et tête de liste proportionnelle municipale, vient de claquer avec fracas la porte de la coalition Wallu Sénégal, renonçant à sa candidature pour la municipalité de Diourbel, pour rejoindre le Benno Bokk Yakaar.

Malo Bâ, responsable politique du Parti démocratique sénégalais (PDS), a rejoint Pape Modou Fall, Directeur de l'Emploin pour élire le ministre Dame Diop à la tête de la municipalité de Diourbel. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu chez lui au quartier Keur Serigne Mbaye Sarr de Diourbel ce jeudi.



" La raison de ce point de presse, c'est qu'en tant que responsable politique du PDS, conseiller municipal à la mairie de Diourbel, tête de liste proportionnelle de la coalition Wallu Sénégal, j'ai décidé de quitter cette coalition pour cheminer avec le Directeur de l'Emploi, Pape Modou Fall, pour qu'au soir du 23 janvier 2022, on porte le ministre Dame Diop à la tête de la municipalité de Diourbel.



Et j'en profite pour dire solennellement aux Diourbellois, que Dame Diop est une chance inouïe pour sortir Diourbel de l'ornière. Il est le meilleur profil pour parachever l'ambitieux programme du Président Macky Sall pour la ville de Diourbel ", a-t-il déclaré.



Malo Bâ dit avoir eu une concertation avec ses nombreux militants et sympathisants, qui ont tous approuvé sa décision de rejoindre la coalition Bennoo Bokk Yakaar et qu'il compte dans les tout prochains jours, battre campagne pour donner une victoire éclatante à sa nouvelle coalition.



