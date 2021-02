Diourbel: Quatre personnes tuées dans un accident !

La route a encore fait des victimes. En effet un accident s’est produit hier, sur l’axe Diourbel-Bambey, tuant au moins quatre personnes. Selon nos informations, l’incident a impliqué un bus et un véhicule particulier. En plus des quatre victimes, il y aurait également six blesés graves. Nous y reviendrons.

