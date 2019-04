Diourbel : Samba tue Galass Sow d’un seul coup de poing et prend la fuite Les faits se sont déroulés au quartier Médinatoul, plus connu sous l’appellation de ‘’Keur Goumag’’, dans la commune de Diourbel, jeudi dernier, vers 23 heures, dans la maison du père de la victime. Une bagarre a éclaté entre Galass, un adolescent âgé de 17 ans et Samba, le berger de son père. Ce dernier a donné un coup de poing au jeune Galass qui s’est écroulé automatiquement.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Voyant son adversaire à terre, inerte, Samba prend la fuite. C’est lors de son transfert à l’hôpital que Galas Sow rendra l’âme.



Toutefois, selon les témoins, aucune trace de sang n’a été vue sur les lieux du drame. Mais, ils indiquent que la victime a reçu le coup sur la nuque. Dans tous les cas, une autopsie sera opérée sur le corps de Galass Sow pour déterminer les causes exactes de son décès. Son bourreau est, quant à lui, activement recherché par la police.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos