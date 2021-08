Diourbel : Serigne Moustapha Lakrame Mbacké prend son vaccin en public et suscite un rush dans les points de services La semaine dernière, à Tocky Gare, Serigne Moustapha Lakrame Mbacké, bras droit du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, qui s’est fait vacciner publiquement, devant ses nombreux talibés, en présence de la Directrice générale de la Santé, Dr Marie Khémesse Ngom, du gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, du médecin chef de la région médicale, Dr Mamadou Dieng, et de nombreux acteurs de la santé.

Cet acte a suscité un engouement fort et un rush dans tous les points de services où les populations se bousculent, aujourd’hui, pour prendre leurs doses.



Cet acte fort posé par Serigne Moustapha Lakrame Mbacké qui a accepté de se faire vacciner publiquement, devant ses talibés et devant l’autorité administrative de la région et des autorités sanitaires, a été salué avec respect, déférence et grandeur par le médecin chef de la région, Dr Mamadou Dieng, qui a expliqué que Diourbel était singularisée par des taux de couvertures vaccinales anti covid très faibles.



Donc, a-t-il précisé, depuis lors ils ont mené un plaidoyer auprès des leaders religieux, pour qu’ils les accompagnent dans cette vaccination.



Et il est heureux de saluer, a-t-il mis en exergue, l’implication du guide religieux, Serigne Moustapha Lakrame Mbacké, qui a accepté d’être vacciné en public et qui a accepté aussi de relayer leurs messages auprès de tous les talibés, mais aussi, auprès de ses coreligionnaires, notamment les autres chefs religieux.



Cette implication, s’est-il réjoui, leur a valu des relèvements notoires des couvertures vaccinales. Déjà, au niveau de la zone de Tocky, a-t-il signalé, Dr Mamadou Dieng, depuis le début, ils peinaient à avoir une cinquantaine de personnes vaccinées, mais à l’issue de l’appel du guide religieux, ils ont constaté un rush au niveau de ce point de vaccination, à Tocky Gare et au niveau de tous les villages satellites et même au niveau de certains points à Touba et à Diourbel.



Actuellement, Diourbel, s’est il encore réjoui, est en train de franchir les taux de 50% de la couverture vaccinale. Alors qu’ils en étaient bien avant à 30% avant cet appel. Ils ont constaté vraiment, à l’issue de cet appel du marabout, une adhésion à cette vaccination. Et des rushs sont notés au niveau de certains points de services. Le médecin chef de région, Dr Mamadou Dieng, salue avec beaucoup de respect et de déférence l’implication de Serigne Moustapha Lakrame et tout le travail qu’il a fait pour élargir cette vaccination à des personnes qui étaient jusque-là réfractaires.



L’appel du marabout, a-t-il dit, a impacté positivement cette vaccination, parce qu’il y a même des leaders religieux qui commencent à s’intéresser, et sont même disposés à se faire vacciner aujourd’hui.



Étant persuadé que l’implication de ces autorités religieuses qui sont porteuses de voix et qui sont très écoutées, amplifie le message et facilite l’adhésion des cibles à la vaccination et renforce aussi la couverture vaccinale qui est un moyen très puissant pour endiguer cette épidémie, le patron de la région médicale de Diourbel leur demande de s’engager comme l’a fait Serigne Moustapha Lakrame Mbacké, pour inciter les talibés qui sont sous leurs responsabilités à aller se faire vacciner.

