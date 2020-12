Diourbel: Un boucher débarque à la prison et menace de mort un vulcanisateur

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Un ex-pensionnaire du Centre de redressement de Serigne Modou Kara Mbacké à Guédiawaye, dort actuellement à la prison centrale de Diourbel. Selon ‘’Source A’’, qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mercredi, quelques jours seulement après le démantèlement dudit Centre, le boucher, âgé de 34 ans, a menacé d’ôter la vie à un vulcanisateur, à l’aide d’un gourdin, au quartier Héliport à Touba.



Mais précise le journal, A. O. Diallo, alias B. Baye Diagne, a été neutralisé par les pandores de la Brigade de Recherches de la Compagnie de la Ville sainte. Cuisiné sur procès-verbal, l’homme marié et père de 03 enfants, a fait des révélations insoutenables sur le Centre de redressement de Guédiawaye.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos