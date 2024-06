Diourbel : Un professeur de maths condamné à 20 ans de réclusion criminelle, pour viol sur une élève

Le verdict est tombé après le jugement du 29 mai passé. Le professeur Mamadou Wade Guèye, enseignant au Centre de formation professionnelle (Cfp, ex-Cretef) de Diourbel, a été reconnu coupable de viol sur son élève F. B.



D'après "Bes Bi", la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel a condamné le professeur de mathématiques, à 20 ans de réclusion criminelle et 5 millions de dommages et intérêts à la victime.



Le tribunal poursuivait le professeur pour « viol commis par un fonctionnaire ayant autorité sur la victime et chargé de son éducation ». L’enseignant a été placé sous mandat de dépôt le 23 février 2022.