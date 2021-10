Diourbel / ''Wadjal Ubbite ekol bi'', l'initiative de Modou Fall Directeur de l’emploi a porté ses fruits En prélude de l'ouverture des classes, l'Espoir du Baol Pape Modou Fall a initié une grande journée de nettoiement des écoles de la commune de Diourbel ce samedi 9 octobre 2021 pour permettre aux élèves de démarrer la rentrée dans un environnement sain. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme '' Wajal Ubbite ekol bi''.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

Des centaines de femmes et de jeunes issus de la coalition Jappo Thi Dëgg, des associations sportives, des parents d'élèves, groupements féminins se sont mobilisés dans les écoles des différents quartiers de la commune de Diourbel pour procéder au nettoiement des salles de classes, au désherbage, à l'élagage des arbres, à l'aménagement d'espaces verts et la peinture des façades de certaines institutions scolaires. Cette noble initiative du Directeur de l'emploi vise à améliorer le cadre de vie et rendre fonctionnel les écoles dès la rentrée scolaire. M Pape Modou Fall a ainsi déployé les moyens nécessaires pour rendre le cadre de vie des écoles accueillant en vue d'une rentrée des classes réussie.



Les chefs d'établissements et les associations des parents d'élèves ont vivement magnifié les actes symboliques et généreux du Directeur de l'emploi pour le plein épanouissement des élèves dans le milieu scolaire. Ces acteurs de l'ecole sont rassurés que le concept Ubbi tay, jang tay'' est devenue une réalité incontestable dans la commune de Diourbel.



L'Espoir du Baol Pape Modou Fall n'a cessé d'accompagner le Minsitre Dame Diop et le Chef de l'Etat Macky Sall dans son ambition de bâtir une école de qualité, gage d'un progrès durable.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos