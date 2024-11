Diourbel : des malades mentaux errants retirés de la rue Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

Des malades mentaux errants, au nombre de cinq, dont une femme, ont été retirés de la rue à Diourbel (centre) à l’initiative de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM). “Des malades mentaux errants ont été retirés de la rue hier [jeudi] à Diourbel, grâce aux actions du Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, avec l’association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux”, a dit à l’APS Ansoumana Dione, président de ladite association. Une autre opération de retrait sera organisée en début de semaine prochaine pour ratisser large dans toute la région de Diourbel, a-t-il ajouté, signalant que les parents des malades retirés ont été retrouvés pour mener à bien la prise de charge sanitaire de leurs enfants. Le président de l’ASSAMM a, en plus indiqué, que les malades mentaux retirés de la rue seront présentés au médecin psychiatre de Diourbel et leur prise en charge sera assurée par son organisation. Il a précisé que ces derniers seront logés durant leur traitement au centre Ansoumana Dione de Kaolack. “Depuis le démarrage de ses activités, en janvier 2024, le Centre Ansoumana Dione a gratuitement pris en charge près d’une centaine de malades mentaux errants ou issus de familles démunies”, a signalé le président de l’ASSAMM. Assoumana Dione a par ailleurs lancé un appel au président de la République et à toute personne sensible au sort des malades mentaux pour accompagner dans ses missions l’association dont il est le président.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77178-diourbel-des-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager