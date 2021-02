Diourbel – trafic illicite : La douane saisit 4340 boîtes de faux médicaments estimés à 3.038.000 Cfa Outre la mission fiscale, dans le cadre de leur mission sécuritaire, la Brigade mobile de Diourbel dirigée par le Ltd Papa Mamadou Sougou a effectué une saisie de faux médicaments, hier, 16 février 2021, vers 17h, dans la zone de Khelcom, précisément sur l’axe Taïf- Khelcom.

Selon le Col. Cheikh Faye, chef de la Subdivision, cette saisie est faite sur une Mercedes 190 immatriculée DL 0030 B. Les agents des douanes ayant remarqué que le véhicule était profondément teinté, ont soupçonné que ce dernier transporterait de la marchandise frauduleuse.



C’est ainsi qu’ils ont sommé au conducteur de s’arrêter pour un contrôle. Se sentant coupable, a-t-il expliqué, ce dernier refusa d’obtempérer et fonça sur les soldats de l’économie.



Suite à une longue course-poursuite, le contrebandier abandonna la Mercedes pour se fondre dans la nature. Arrivés sur les lieux, les soupçons des gabelous se confirma, car ils vont découvrir une quantité de 4340 boîtes de faux médicaments constitués de comprimés Paracétamol, Diclofenac, Sodium et Caffeine Tablets, fourrés dans la malle et dans la partie des sièges arrière qui étaient démontés pour obtenir plus d’espaces à transporter.



La valeur des médicaments, selon le colonel Mamadou Faye, est estimée à 3.038.000 Cfa et celle du véhicule à 1.500.000 Cfa, soit un total de 4.538.000 Cfa.



Il est important, par ailleurs, selon le chef de la subdivision des douanes de Diourbel, de souligner que n’eut été le courage des agents Papa Gaye Thiaw et Djiby Ndong qui ont, au risque de leur vie, engagé une course-poursuite contre le trafiquant, ces faux médicaments allaient être déversés sur le marché noir et consommés par la population, malgré toutes les conséquences sur la santé publique.



Pour rappel, la subdivision des douanes de Diourbelavait procédé, il y a quelques mois, à une incinération d’une importante quantité de médicaments saisis, d’une valeur de plus d’un milliard de nos francs.

