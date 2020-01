Diourbel : un garçon de 14 ans poignarde son camarade de classe Les faits se sont déroulés dans le village de Ndiodione, situé dans le département de Diourbel : K. Ndiaye a été poignardé à mort par son camarade de classe F. Dione. Les adolescents, tous deux âgés de 14 ans, se seraient disputés avant d’engager une bagarre qui a viré au drame. Le corps sans vie du jeune K. Ndiaye a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Diourbel et le présumé meurtrier mis aux arrêts et gardé à vue au commissariat central de Diourbel.

