Diourbel : vers la création d?une zone industrielle pour attirer les entreprises du secteur du bâtiment

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana a fait part jeudi, de son ambition de créer une zone industrielle rurale à la sortie 5 de l’autoroute Ila Touba, département de Diourbel (centre), pour attirer les entreprises du secteur du bâtiment. « Pour répondre à la vision du gouvernement de développer des projets d’industrialisation, nous comptons créer une zone industrielle en milieu rural au niveau de la sortie 5 de l’autoroute Ila Touba à hauteur de Touré Mbonde, une commune du département de Diourbel, pour attirer les entreprises du secteur du bâtiment », a-t-il déclaré. « Ce projet va permettre de résorber un gap de 500 mille logements d’ici 10 ans mais aussi de construire plus de deux millions logements à l’horizon 2050 conformément aux instructions du président de la République », a ajouté le ministre. Balla Moussa Fofana s’exprimait lors du forum des partenaires et investisseurs, initié par la commune de Touré Mbonde, en présence de l’adjoint au gouverneur de Diourbel, des responsables des services techniques déconcentrés et du secteur privé local. Il a magnifié cette initiative du maire de Touré Mbonde, avant de s’engager à l’accompagner pour la concrétisation de son plan de développement communal (PDC). Le ministre a invité les maires à se lancer dans la planification, la gestion de projet mais surtout dans le développement des affaires pour amener les investisseurs à venir compléter les besoins d’investissement dans nos collectivités territoriales. « Ce forum des partenaires et investisseurs organisé par la commune de Touré Mbonde est en parfaite synergie avec la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye telle qu’annoncée dans le référentiel +Sénégal 2050+ », a-t-il indiqué. Ibra Kane, maire de la commune de Touré Mbonde, a souligné que « l’objectif de ce forum est d’attirer les investisseurs et partenaires pour qu’ils puissent investir dans la localité afin de développer des activités qui vont faire la promotion du développement économique local mais surtout créer un environnement favorable à la création d’emplois ». L’édile dit vouloir faire de Touré Mbonde à l’horizon 2027, une commune attractive portée par une population dynamique s’appuyant sur un pôle de développement économique pour un développement durable.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77693-diourbel-vers-...

