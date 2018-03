Dip Doundou Guiss - Sama Dome (Official vidéo)

Rédigé par la redaction le 31 Mars 2018 à 13:44 | Lu 123 fois

Le bonheur ressenti dans la souffrance de la naissance fait place à la peine face au départ. Mais c'est ce qui fait la valeur de l'homme : Partir, vivre, mais revenir....

"Manjo" ...Ecoutez donc ce que je vous dis. Je vous emmène dans un autre monde.



Directed By REVERSE STUDIOS

Stylisme: Adama Thiang et Mactar Baby



Musique intro: Karabalik

Voix off intro : Abdou Iris

Compositeur: Yakine SHEIKH

Editeur: Reptyle Music

Label: Reptyle Music