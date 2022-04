Diplomatie : António Guterres SG de l’ONU partage un iftar (Ndogou) avec Macky Sall, ce samedi

Une information confirmée vendredi dernier, par son porte-parole adjoint, Farhan Haq, qui indique que le SG de l’ONU entamera samedi une « visite de solidarité pour le Ramadan » au Sénégal, au Niger et au Nigeria.





Selon M. Haq, le chef de l’ONU rencontrera et partagera l’Iftar (repas du soir pendant le jeûne du ramadan) avec le président sénégalais Macky Sall, qui a assumé la présidence de l’Union africaine plus tôt cette année. M. Guterres participera également aux célébrations de l’Aïd al-Fitr avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, et rencontrera le président du Nigeria, Muhammadu Buhari.



Dans les trois pays, M. Guterres rencontrera de hauts responsables gouvernementaux ainsi que des représentants de la société civile, notamment des femmes, des groupes de jeunes et des chefs religieux. Selon M. Haq, il rencontrera aussi des familles profondément touchées par la violence et l’instabilité au Sahel, notamment des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et des réfugiés.



À noter que le patron de l’ONU et le chef de l’État Macky Sall animeront une conférence de presse conjointe le dimanche 02 mai prochain.



Sudquotidien.sn