Diplomatie : Dakar et Ankara vers la finalisation d’un Accord sur le plan sécuritaire.

La Turquie et le Sénégal travaillent à finaliser un accord sur le plan sécuritaire, dans le cadre notamment de la lutte contre le terrorisme, a-t-on appris ce 20 février de l’APS qui a cité à son tour dans son article une source diplomatique turque.



« On a déjà préparé un accord. Le ministre sénégalais de l’Intérieur Antoine Diome était récemment en Turquie », en janvier dernier, a indiqué Ahmet Kavas, l’ambassadeur turc au Sénégal, dans un entretien avec l’APS.



Le diplomate a laissé entendre que les deux pays pourraient parapher cet accord là lors de la prochaine visite du président Erdogan au Sénégal, à partir de lundi, ou en mars prochain.



Il précise que cet accord va porter sur la lutte contre le terrorisme, mais aussi « sur beaucoup d’autres choses » relevant des questions sécuritaires, estimant qu’il manque un volet sécuritaire au cadre de coopération liant le Sénégal à la Turquie.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu lundi à Dakar, dans le cadre d’une nouvelle tournée africaine qui va le mener dans trois pays africains.



Outre le Sénégal, le président Erdogan va effectuer une visite en République démocratique du Congo et en Guinée-Bissau.



Selon l’agence de presse turque Anadolu, il sera accompagné des ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, de l’Intérieur, Suleyman Soylu, de la Défense, Hulusi Akar, du Commerce, Mehmet Mus, des Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoglu, de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kasapoglu.



Le directeur de la Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, le porte-parole de la Présidence turque, Ibrahim Kalin, et le président de l’Industries de la Défense, Ismail Demir, feront également partie de sa délégation.



Lors de sa visite à Dakar, le président Erdogan va assister mardi à la cérémonie d’inauguration du Stade du Sénégal à Diamniadio, d’une capacité de 50 mille spectateurs et construit par une entreprise turque.



Il sera à côté de son homologue sénégalais Macky Sall et d’autres chefs d’État et dirigeants invités avec lesquels il aura des entretiens bilatéraux.



Nos confrères de l’Agence de Presse Sénégalaise nous apprennent que Recep Tayyip Erdogan présidera également, à cette occasion, la cérémonie officielle d’inauguration du nouveau bâtiment de l’ambassade de Turquie à Dakar, situé à Ouakam.

