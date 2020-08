Diplomatie / Le Mali a fait une pression sur le Niger pour la libération du réseau de Rougguy démantelé avec 2,5 tonnes de cannabis

Le Groupe d'experts créé par la résolution 2374 de 2017 du Conseil de sécurité sur le Mali a publié son rapport.

Dans ce dit rapport plein de révélations, le groupe d'experts a recueilli des preuves d'une tentative du service de sécurité de l'État malien de faire pression sur le gouvernement du Niger.

L’objectif de cette tentative, c’est la libération d’un des membres du réseau de trafiquants, Mohamed Ben Ahmed Mahri, plus connu sous le nom de Rouggy. Tandis que des mesures simultanées ont été prises en personne par Mohamed Ould Mataly et Hanoune Ould Ali.

Le réseau Rouggy à Niamey a été démantelé dans le cadre de la saisie de 2,5 tonnes de cannabis le 14 juin 2018. Le Groupe d'experts a reçu des informations confidentielles indiquant que de telles interventions visant à libérer les trafiquants de drogue, qui ont été condamnés par la justice nigérienne le 29 avril 2020, s'inscrivaient dans le cadre d'une protection à grande échelle du programme couvrant les membres de la communauté arabe Lemhar.

Ceci y compris les personnes arrêtées pour suspicion de terrorisme, fournies en échange de paiements mensuels effectués par Mohamed Ould Mataly, au moins jusqu'en juillet 2018, au général Moussa Diawara, chef du service de sécurité de l'Etat malien, et à son adjoint en charge de la lutte contre le terrorisme, le colonel Ibrahima Sanogo.

