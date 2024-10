Diplomatie : le Président Faye en Turquie pour des projets de coopération avec Erdoğan (Photos)

Après son séjour en Arabie Saoudite, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye , est arrivé en Turquie ce jeudi pour une visite officielle de deux jours, à l’invitation de Son Excellence le Président Recep Tayyip Erdoğan, informe LeSoleil-Digital.



Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Turquie, autour de projets communs visant à promouvoir le développement économique, la sécurité et la prospérité.