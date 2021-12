Diplomatie sénégalaise: Le Président Sall loue le travail remarquable, accompli à l’étranger

Abordant la question liée à la consolidation du rayonnement de la diplomatie sénégalaise, le Président de la République, revenant sur la 6ème édition de la Conférence des Ambassadeurs et Consuls généraux du Sénégal, qu’il a présidée le vendredi 03 décembre 2021, félicite le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur et l’ensemble des Ambassadeurs, Consuls généraux et personnels du Ministère des Affaires étrangères, pour le travail remarquable accompli dans le cadre de la représentation du Sénégal à l’étranger et de la gestion de la diaspora, sur la base des orientations définies par le Président de la République.



Le Chef de l’Etat invite le Gouvernement, au regard du contexte géopolitique continental et mondial, et face au défi du Plan Sénégal Emergent (PSE), à travailler, dans la proactivité, la célérité et l’efficacité, avec nos missions diplomatiques et consulaires, pour asseoir les principes directeurs de notre politique étrangère ainsi que la diplomatie économique.