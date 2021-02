Diplomatie : un nouvel ambassadeur de Suisse accrédité au Sénégal

La Suisse a annoncé mercredi la nomination d’un nouvel ambassadeur au Sénégal, en la personne d’Andrea Semadeni, qui va la représenter dans plusieurs pays de la sous-région, a-t-on appris de source médiatique.



"Le Conseil fédéral (gouvernement) a annoncé, mercredi 17 février, des nominations de nouveaux ambassadeurs dans quelque 33 ambassades de Suisse dans le monde. Pour l’Afrique, six pays sont concernés", dont le Sénégal, rapporte le journal d’information en ligne Reflets, spécialisé dans les relations entre la Suisse et l’Afrique.



Selon la liste des nouveaux ambassadeurs publiée par Reflets, Andrea Semadeni, "actuel ambassadeur au Brésil, a été nommé ambassadeur au Sénégal, au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali et en Mauritanie, avec résidence à Dakar". (APS)





Source : https://www.impact.sn/Diplomatie-un-nouvel-ambassa...