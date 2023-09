Directeur Technique National du basket sénégalais: Raoul Toupane succède à Moustapha Gaye

Raoul Toupane a été désigné Directeur technique national par la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb). L’information a été donnée par l’instance dirigeante de la balle orange à travers un communiqué transmis à la presse. Il remplace Moustapha Gaye qui avait démissionné au retour de l’Afrobasket féminin qui se jouait à Kigali, au Rwanda (28 juillet-6 […]

Raoul Toupane a été désigné Directeur technique national par la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb). L’information a été donnée par l’instance dirigeante de la balle orange à travers un communiqué transmis à la presse. Il remplace Moustapha Gaye qui avait démissionné au retour de l’Afrobasket féminin qui se jouait à Kigali, au Rwanda (28 juillet-6 août).

Raoul Toupane était, avant cette nomination, Directeur technique national adjoint. Diplômé de la Faculté des Sciences du Sport de l’université de Leipzig en Allemagne, Raoul Toupane a aussi acquis plusieurs spécialités d’entraîneur de basket-ball. Ancien coach de l’Asfa et du Saint-Louis Basket club, Toupane a été membre de l’encadrement technique de l’équipe nationale masculine lors des Afrobasket 2013, 2015 et des Coupes du Monde 2014 et 2019.

Raoul Toupane a également été membre de l’encadrement technique national de l’équipe féminine championne d’Afrique en 2009 et pendant la Coupe du Monde 2010, après un passage chez les U18. Le nouveau Dtn est de rigueur militaire et a le sens du dévouement comme le décrivent ses collègues techniciens qui le connaissent. Avec ses nouvelles fonctions, ce coach expérimenté aura la lourde tâche de faire rebondir le basket-ball sénégalais, notamment les hommes qui ont du mal à se placer sur le podium depuis quelque temps.

Cheikh Malick COLY

