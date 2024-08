Direction de la communication de l’AEME: Bachir Fofana confirme son limogeage, s’en réjouit et se projette Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2024 à 01:47 | | 0 commentaire(s)|

Le désormais ex-directeur de la communication de l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME) est déjà vers de nouvelles perspectives. Après ce limogeage annoncé hier et qu’il a confirmé ce samedi, le journaliste s’en remet à Dieu: « je rends grâce à Dieu et je me réjouis même de quitter cette structure qui n’était simplement qu'un enfer pour moi. Je peux bien confirmer que je ne suis plus le directeur de la communication de l’AEME. Déjà, là où je me trouve, je suis en train d’accomplir un travail pour simplement dire que seul Dieu reste le Tout puissant » a déclaré Bachir Fofana. Pour rappel, le journaliste sur les différents plateaux tacle le régime actuel et le leader du Pastef Ousmane Sonko à qui il ne fait pas de cadeaux.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Direction-de-la-communic...

