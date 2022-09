Discours à la nation et remous à l’assemblée : Eclairage sur les procurations de Farba Ngom Revenant sur le Discours à la nation du 16 septembre du chef de l’Etat Macky Sall, et les remous notés à l’assemblée nationale lors du vote pour le choix de son nouveau président et de son bureau, Leral TV a sollicité un éclairage sur les procurations de Farba Ngom et la bouderie de Aminata Mimi Touré…Des propos de notre invité, il ressort que c’est issu d’une initiative du président Macky : Entretien

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Septembre 2022 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook