Discours anti-français de plus en plus répandu sur les réseaux sociaux en Afrique : Macron accuse Poutine Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 12:43

Le discours anti-français qui se répand de plus en plus sur les Réseaux sociaux en Afrique, est le fait de la Russie qui paie des activistes pour ça.



C’est ce qu’a déclaré le président français ce jeudi, lors d’une conférence de presse conjointe à l’Elysée avec le président de l’Union africaine, Macky Sall, le Président du Ghana Nana Akufo-Ado et le président du Conseil européen. « Je constate que beaucoup de gens qui répandent des discours anti-français dans les Réseaux Sociaux ,sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d’autres puissances qui ont installé ce discours, ce langage », a déclaré de manière cash, Emmanuel Macron.













Rewmi

