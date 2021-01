Discours d’adieu - Trump vante son bilan : fermeté face à la Chine, pas de nouvelle guerre

Le président américain Donald Trump s’est vanté mardi d’avoir « uni » le monde face à la Chine et de ne pas avoir lancé de nouvelle guerre durant son mandat, lors d’un discours d’adieu.



« Nous avons redynamisé nos alliances et uni les nations du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant », a-t-il affirmé, selon des extraits du discours, qui sera diffusé prochainement selon la Maison-Blanche.



« Je suis tout particulièrement fier d’être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelle guerre », s’est aussi targué le milliardaire républicain.



Le président Donald Trump invite par ailleurs les Américains à « prier » pour le succès de la future administration Biden, dans une allocution de fin de mandat.



« Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu’elle réussisse à maintenir l’Amérique en sécurité et prospère. » (AFP)

Source : https://www.impact.sn/Discours-d-adieu-Trump-vante...