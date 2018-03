Discours du 3 avril : le Président Macky Sall va appeler à l'unité nationale (porte-parole)

Le chef de l’Etat, Macky Sall va, dans son discours à la Nation du 3 avril prochain, appeler à l’unité de tous les citoyens, a indiqué, le ministre-conseiller, responsable du Pôle de communication de la présidence de la République, El Hadj Hamidou Kassé.



"Ce sera un discours d’exaltation du sentiment d’appartenance à la même nation. Malgré nos divergences, nos différends, nous sommes une seule nation", a dit le ministre El Hadj Hamidou Kassé.



"Son discours est adressé aux Sénégalais sans exception. Il parlera en tant que chef d’Etat, en dehors des contingences partisanes. Il va s’adresser à la nation sénégalaise, une et indivisible", a insisté, le ministre-conseiller, qui était l’invité de la rédaction de l’APS.



"Le discours à la nation, dans son principe, exalte les valeurs d’unité nationale, les principes de solidarité nationale, et décrit une vision dans le long terme, pour le devenir de la nation sénégalaise", a-t-il fait noter.



Le 4 avril, jour de commémoration de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale est "l’occasion de réaffirmer cette appartenance commune à une même histoire, une même nation et au même devenir", a soutenu le responsable du Pôle de communication de la présidence de la République.



"Le président Sall va s’inscrire dans cette même dynamique en prononçant un discours succinct qui résume l’essentiel", a ajouté M. Kassé.