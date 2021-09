Discours du Chef de l’Etat à l'AG des Nations-Unies : La DSE/APR-USA félicite Macky

Le Président de la République Macky Sall, du 20 au 26 septembre 2021 a séjourné aux USA où il a pris part à l'assemblée générale des Nations Unies. Pour la DSE/APR-USA le discours du Chef de l'Etat d’une forte tonalité du Chef de l’Etat à La Tribune des Nations-Unies, axé sur les grands défis de notre temps a reçu un écho mondial.



"Le Président Macky Sall a adressé les questions cruciales, .le terrorisme dans le Sahel, l’urgence des réformes de l’Organisation mondiale ; plus de solidarité et l’équité au sein des opérations de nos Institutions financières globales pour une lutte plus efficace contre à la pandémie; enfin relever les défis des changements climatiques qui mettent la planète en péril", magnifie la DSE. Elle ajoute que "le Président de la République, a rehaussé encore une fois la crédibilité particulière de notre diplomatie."





En marge de son calendrier officiel, la DSE se réjouit du temps accordé à la communauté et au parti. "L’Alliance Pour la République aux États-Unis se félicite du changement arrivé à maturité dans le leadership et salue les choix validés par le Président de notre parti,portés sur les camarades sérieux et éprouvés que sont: Moussa Sy, Coordinateur de la DSE, Assane Fall, Adjoint Coordinateur, Youma Aissé Ba,Adjointe Coordinatrice. La dynamisation des sections étant une condition de la durabilité de la mobilisation, les militants saluent les directives du Président de renouveler le bureau de la DSE et les Sections,notamment celle de Harlem et celles qui sont confrontées aux faiblesses du leadership et dilettantisme", peut-on lire dans le communiqué de la DSE USA.



