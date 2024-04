Discours tendancieux contre les étrangers: Les remontrances du forum du justiciable à Tahirou Sarr

Dans un communiqué lu à la rédaction, le Forum du justiciable invite Tahirou Sarr, suite à sa sortie d’ailleurs très critiquée, « à éviter les discours aux allures xénophobes, stigmatisants et intolérants qui peuvent saper la cohésion sociale et exposer les Sénégalais vivant hors du territoire national à des représailles ».





Le Forum du justiciable rappelle que le Sénégal est réputé pour sa "teranga" et son cosmopolitisme. Le Forum du justiciable rappelle que « ce discours stigmatisant n'a jamais été et ne sera jamais adopté par les Sénégalais. La tolérance fait partie des vertus cardinales du peuple sénégalais ». Il faut éviter les discours et comportements haineux qui ne sont pas l'apanage des Sénégalais qui ont toujours vécu en harmonie avec d'autres personnes de nationalités différentes.







Le Forum du justiciable invite Tahirou Sarr à plus de prudence et de responsabilité dans ce combat nationaliste qu’il est en train de mener et à œuvrer pour la réconciliation nationale qui est le maître-mot et qui doit mobiliser toutes les énergies.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Discours-tendancieux-con...