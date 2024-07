Dislocation de l’Apr : Amadou Bâ, partisan des batailles par procuration

Le dernier à annoncer son départ de l’APR est le maire de Sokone, Abdou Latif Coulibaly. Ministre-secrétaire général démissionnaire peu avant la Présidentielle du 24 mars dernier, Latif Coulibaly a annoncé, dimanche dernier, avoir quitté l’APR. “J’ai quitté Benno et l’Apr. Je n’y suis plus, je suis parti. J’avais gelé mes activités, je suis parti maintenant. J’attends qu’une personnalité se prononce. Je suis vieux pour aller créer un parti politique. C’est fini ! Je n’ai pas d’élan de parti. Même si je ne suis pas actif comme tout le monde, j’ai des opinions, je peux les transmettre…», a déclaré Abdou Latif Coulibaly, invité de l’émission “Le Grand Jury” de la radio privée Iradio.



Il a ajouté qu’il ne va “pas rester un citoyen inactif, qui ne fait rien du tout. Je crois que je possède toujours mes moyens, physiques, intellectuels sur tout. Macky Sall, on s’est quittés, c’est terminé. Je ne suis pas d’accord avec lui, c’est fini. J’ai quitté l’Apr. Par contre, si Amadou Ba crée un parti politique, il m’avait déjà parlé de sa volonté d’avoir son mouvement politique, on pourrait l’accompagner. L’Apr, c’est fini ! Je suis parti depuis”. Au sujet du candidat de Benno à la dernière Présidentielle, Latif Coulibaly lâche : “Si Amadou Bâ crée un parti politique, il m’avait déjà parlé de sa volonté d’avoir son mouvement politique, on pourrait l’accompagner”.



D’après le journal Point Actu, l’ancien ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Hanne est beaucoup plus clair. “Moi, je ne me considère plus aujourd’hui comme membre de l’Apr. Je ne suis plus membre de l’Apr. Je travaille à la mise sur pied d’un autre cadre politique…”, a-t-il fait savoir dans un face à face avec Maïmouna Ndour Faye sur la 7Tv. “Amadou Bâ bénéficie aujourd’hui du soutien de la plupart des militants et responsables de l’Apr”, alerte-t-il ajoutant s’engager à ratisser large en compagnie de tous ceux qui partagent cet idéal.



“Amadou Bâ va pleinement assumer son statut de chef de l’opposition, avec fermeté. Il a les idées et la stratégie pour mener le pays à cet objectif, dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale”, annonçait-il juste après la Présidentielle et le long silence de son candidat. L’ancien ministre et maire de Ndioum ajoute : “Nous serons une opposition responsable, crédible et capable de faire des propositions pertinentes”. Portant déjà aux épaules la bataille de la reconquête du pouvoir, Cheikh Oumar Hanne annonce un retour aux affaires “dès 2029, pour conduire le pays à l’émergence avant 2035”.



Le frère du président Macky Sall, Aliou Sall s’inscrit, lui aussi, dans cette dynamique aux côtés d’Amadou Bâ. “Je ne suis plus militant de l’APR. Je suis en train d'observer, même si je discute beaucoup avec des acteurs politiques. J'ai eu à mener des discussions très approfondies avec, par exemple, le Parti socialiste, je l'ai fait aussi avec notre ancien candidat à la Présidentielle Amadou Ba. Mais à ce jour, mon option est encore de continuer à observer parce que je crois que compte tenu de ce qu'on a traversé en 2021 et en 2023, il est nécessaire de marquer une pause, surtout de réfléchir sur la façon de faire la politique”, a-t-il déclaré en début juillet sur les ondes de la radio privée RFM.



Plus tranchant dans le combat aux côtés de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, Oumar Sow, ministre-conseiller et Coordonnateur du Cojer a déclaré au lendemain du scrutin du 24 mars que “Macky Sall est l’artisan de la défaite d’Amadou Bâ. Félicitations à Bassirou Diomaye Faye et aux membres de PASTEF. Vive la démocratie sénégalaise”. Un des rares responsables de l’APR à avoir défendu bec et ongles le candidat Amadou Bâ, Oumar Sow a même été convoqué à la Brigade de Thiong. Il avait accusé Macky Sall d’avoir remis des milliards à Ousmane Sonko, leader du Parti PASTEF pour la campagne de Bassirou Diomaye Faye.



“C’est Macky Sall qui était le Directeur de campagne de la coalition Sonko et Diomaye. Macky Sall a pris des milliards qu’il a remis à Ousmane Sonko”, a-t-il affirmé expliquant que “le président Macky Sall n’a pas voulu donner à Amadou Bâ le budget de campagne issu de la contribution des ministres. Il a attendu le dernier moment pour lui donner une petite somme parce qu’il ne voulait pas que le jeu soit flagrant”.



En vérité, Amadou Bâ a rarement été au front politique. Sa candidature à la Présidentielle du 24 mars est le résultat du choix du chef de l’Etat. Personne n’a entendu ou vu l’ancien PM déclaré être candidat. Ce jeudi 22 décembre 2024, à l’hôtel King Fahd où se déroulait l'investiture du candidat de Benno, il n’y avait pas l’union sacrée autour d’Amadou Bâ. “Je ne soutiens pas Amadou Bâ. Je l’ai annoncé ici avec votre confrère Pape Ngagne Ndiaye (Ndrl : animateur de l’émission Faram Faccë)”, avait martelé Mame Mbaye Niang ajoutant avoir dit partout être avec Macky Sall pas avec un autre.



“Je n'ai pas peur de mes dires. Et je ne dis que la vérité”, précisait-t-il dégageant en touche l’idée qu’il soit un électron libre au sein du gouvernement et de la mouvance présidentielle. Une autre forte voix, Souleymane Jules Diop, invité du “Grand Jury” de la RFM avait déclaré, parlant de son candidat Amadou Bâ : “Je le trouve amorphe. Je trouve qu’il ne montre pas assez aux Sénégalais, aux gens de sa majorité, qu’il a les épaules, qu’il a l’étoffe. Il ne le fait pas assez, il doit se bouger, il doit aller vers les gens, il doit rassurer la majorité.” Face à autant d’hostilité, Amadou Bâ n’a pas bronché.



Les derniers coups reçus par le candidat de BBY assénés par Karim Wade, candidat recalé pour double nationalité, ont laissé de marbre Amadou Bâ. Dans son discours du 3 février où il abrogeait le décret convoquant le corps électoral, Macky Sall n’a ni infirmé, ni confirmé les accusations de corruption portées contre son PM et les deux juges du Conseil constitutionnel.



Le président de la République a également “laissé faire” le parlement dans sa volonté d’adopter la résolution pour la mise en place d’une commission parlementaire. Aujourd’hui que le débat commence à s’installer au sujet du chef de l’opposition, Amadou Bâ, arrivé deuxième le 24 soir du 24 mars 2024, refuse encore de briser le silence. Là aussi, la bataille se mène par procuration !