Disparition Diary Sow: sa famille évoque des "raisons mystiques et surnaturelles" L’affaire sur la disparition en France de Diary Sow, deux fois « meilleur élève » du Sénégal connait une autre tournure, au lendemain de sa réapparition officielle. Son entourage qui ne croit pas qu’elle soit partie de son plein gré, penche vers des « raisons mystiques et surnaturelles », selon L’Observateur.



Il y a de forte probabilité pour que Diary Sow revienne au Sénégal. Dans son entourage proche, l’on ne croit pas qu’elle soit partie de son plein gré. Sa famille, qui penche vers des « raisons mystiques et surnaturelles », voudrait la faire venir au pays de la Téranga pour des « libations ».



Selon son entourage au journal, Diary Sow aurait confié au téléphone, ces derniers jours, avoir agi sous le diktat de voix qui lui disaient de partir.



Mais, pour ce faire, son parrain le ministre Serigne Mbaye Thiam devrait encore la convaincre, car elle ne souhaite pas, pour le moment, retourner au Lycée Louis-Le-Grand, de rentrer se ressourcer au Sénégal, après un check-up prévu à Paris, afin de déterminer son état de santé.

