Disparition - Le médecin de Johnny se confie sur ses derniers mois

Selon ce grand professeur, le chanteur était "un homme d'un très grand courage. Il s'est battu comme un lion, à tous les stades de la maladie. Jusqu'au dernier moment, il n'a rien lâché."



La star voulait continuer à chanter pour le public. L'été dernier, Johnny avait réussi à assurer la tournée des Vieilles Canailles, aux côtés de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. "Pour lui, c'était capital", souligne son médecin toujours dans Le Parisien. "Nous avons fait en sorte qu'il puisse se maintenir physiquement pour assurer ses shows dans les meilleures conditions".



Johnny avait souhaité, après son hospitalisation en novembre, à la clinique du Bizet à Paris, rentrer chez lui. C'était "son souhait et celui de son entourage". Des soins à domicile avaient donc été mis en place.



Et le médecin de conclure : "Ce que souhaitait Johnny, c'est que l'exemplarité de son combat serve à d'autres." Il voulait "leur dire : Vivez, profitez de chaque instant".